Laura Bieder und Patrick Voss: Grüne: Bieder und Voss als Doppelspitze

Dinslaken Dinslakens Grüne setzen weiterhin auf ein junges Team. Auf ihrer Jahreshauptversammlung wählten sie einstimmig Laura Bieder, die bisher Beisitzerin im Vorstand war, als Sprecherin. Mit Patrick Voss komplettiert die Politikmanagement-Studentin damit die - bei den Grünen übliche - Doppelspitze.

„In meiner Zeit als Beisitzerin und durch mein Studium habe ich viel über Partei- und Öffentlichkeitsarbeit gelernt. Mein Engagement für eine nachhaltigere und gerechtere Welt werde ich nun in der neuen Funktion ausbauen.“ Gerade im Zuge der anstehenden Europawahl am 26. Mai möchte sie gemeinsam mit den Dinslakener Bürgerinnen und Bürgern über grüne Positionen und Ideen für Europa diskutieren – und sie dafür begeistern. „Um den Friedensgaranten EU zu stärken und Europa zu erneuern, zählt jede grüne Stimme.“, erklärt die 24-Jährige. Ihr Sprecherkollege Patrick Voss ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass unsere Mitglieder Laura Bieder mit diesem starken, für die Grünen absolut unüblichen, einstimmigen Votum zur Sprecherin gewählt haben. Dies ist Ergebnis ihrer tollen Vorstandsarbeit der letzten Jahre.“ Mit ihr habe er eine absolut kompetente, engagierte und hochmotivierte Sprecherin an seiner Seite. Er freue sich auf die Zusammenarbeit in der neuen Vorstandskonstellation, so Voss. Neben den Vorstandswahlen standen auch der Beschluss des Haushalts und die anstehende Europawahl auf dem Programm. Zudem haben die Grünen über ihr Wahlprogramm für die 2020 anstehenden Kommunalwahlen beraten.