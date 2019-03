Dachsanierung ist abgeschlossen: Das Wasserschloss ist jetzt wieder wetterfest

Voerde Das Dach von Haus Voerde ist fertig. Die Stadt kommt günstiger Weg als befürchtet: Es kommen noch einmal 100.000 Euro Fördergeld. Das Baugerüst steht noch für den Fassaden-Anstrich.

Für die Stadt Voerde ist das eine große Erleichterung, erklärt der Bürgermeister. „Wir sind nach wie vor in einer angespannten Haushaltssituation“, sagt er. „Wir sind wirklich froh und glücklich, dass die Gesamtsituation so ist, dass wir noch Fördermittel erhalten konnten.“ Das sei nicht unbedingt selbstverständlich. Die Mittel aus Fördertöpfen sind begrenzt, und wenn sie leer sind, sind sie leer. Gelegentlich werden Projekte, die Kommunen angemeldet haben, aber günstiger als angedacht, oder – der vermutlich häufigere Fall – sie kommen erst gar nicht zustande. So können einmal bewilligte Gelder auch wieder in den großen Topf zurückfließen. Noch bevor man in Voerde von dem Geldsegen wusste, kündigte die CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss aus Dinslaken die gute Nachricht an und freute sich über die Entscheidung. Die Aufstockung der Fördermittel, so Weiss, sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des bedeutenden Denkmals und der reichen Kulturlandschaft am Niederrhein.