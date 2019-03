Fridays for future: Gewaltiger Andrang bei Klima-Demo

Dinslaken Dinslaken hat seine erste „Fridays for Future“-Demonstration erlebt. Hunderte junge Menschen trafen sich auf dem Neutorplatz, zogen durch die Fußgängerzone und versammelten sich zu Ansprachen vorm Rathaus.

Der Neutorplatz war voller junger Menschen, die Klimaschutz forderten. Auf Plakaten und Transparenten prangten Schriftzüge wie „CO 2 is in the air“ oder „There is no Plan(et) B“. Da stand: „Wenn die Profis es nicht hinkriegen, müssen wir halt ran, Herr Lindner“, oder: „Früher war Fisch in der Packung, heute ist die Packung im Fisch.“ Darstellungen zeigten hier einen Globus, der in einem Eiswaffelhörnchen schmilzt, dort die Weltkugel, verrinnend in einer Sanduhr.