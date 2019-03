Diskussion im Ausschuss: Trübe Aussicht fürs Freibad

Dinslaken Es wird viel spekuliert um das Aus fürs Freibad Hiesfeld. Davon zeugten auch im Sportausschuss Fragen von Bürgern und Politikern.

Keine Angst vor Gegenwind hatte offenbar der Ratsherr Malte Kemmerling von der Fraktion BNP (Bewegung für Nachhaltige Politik). Im Sportausschuss des Dinslakener Stadtrates, in dem es um das Freibad Hiesfeld ging, hielt er Dienstagabend eine längere Rede voller harscher Kritik an Aktiven des Freibadvereins und des Bürgerbegehrens für das Bad.

Er warf ihnen vor, die Aussagen von Verantwortlichen und Gutachtern pauschal und und ohne fachliche Begründung anzuzweifeln. Er riet ihnen, „Ihren Horizont mal so zu erweitern, dass Sie zugänglich sind für die Faktenlage“. Dann würden sie vielleicht zu dem Schluss kommen: „7,7 Millionen Euro im Rotbach versenken ist ja vielleicht nicht ganz so ’ne gute Idee“, so Kemmerling. „Besinnen Sie sich doch einfach, und kommen Sie zurück auf eine Sach-Ebene.“

Mehrfach betonte Bürgermeister Michael Heidinger nach skeptischen Fragen erneut so manches, was er schon bei einer öffentlichen Versammlung des Freibadvereins am Vortag zu vermitteln versucht hatte. Ja, er sehe sich in der Pflicht, mehr „Wasserfläche“ für die Dinslakener zu schaffen, wenn der Bäderkompromiss nicht mehr umgesetzt werde. Und: Nein, es gebe keine Pläne, auf dem Freibadgelände irgend etwas anderes zu bauen. Ganz gewiss auch kein Wohngebiet: „Nicht, so lange Michael Heidinger Bürgermeister der Stadt Dinslaken ist.“ Und: Was aus dem Gelände mal wird, das sei jetzt noch völlig offen.