Beute rund 40 Kilo schwer: Diebe stehlen Baggerkabel von Baustelle der Hagenschule

Kabeldiebe haben an der Hagenschule zugeschlagen. Dort werden gegenwärtig Bauarbeiten durchgeführt, bei denen auch ein Bagger eingesetzt wird. In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das 25 Meter lange und rund 40 Kilogramm schwere Zuleitungskabel des Baggers, wie die Polizei mitteilt. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0