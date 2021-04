Besonders gefährlich sind frei laufende Hunde : Nabu-Appell: Nicht die Natur an der neuen Emschermündung stören

Nabu-Appell: Nicht die Natur an der neuen Emschermündung stören

Dinslaken Kiebitze, Gänse und kleine Hasen könnten gestört werden oder frei laufenden Hunden zum Opfer fallen. Vielen Menschen sei offenbar nicht klar, dass ihr Verhalten problematisch sei.

Der Naturschutzbund appelliert dringend an Erholungssuchende und vor allem Spaziergänger mit Hunden, sich nicht Zutritt zu dem Betriebsgelände von Emschergenossenschaft und Lippeverband zu verschaffen, auf dem die Arbeiten an der neuen Mündung der Emscher in den Rhein laufen.