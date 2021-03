Strom tanken in Dinslaken : Vier neue E-Ladestationen in der Tiefgarage am Rathaus

Dinslaken Wer in der Tiefgarage am Platz d’Agen parkt, hat die Möglichkeit, dort Elektroautos aufzuladen. Die Stadtwerke Dinslaken installierten dort vier neue Ladepunkte.

Am Montag nahm Stadtwerke-Chef Josef Kremer die neuen Ladestationen symbolisch in Betrieb. Die Ladestationen in der Tiefgarage ergänzen die bereits vorhandenen öffentlichen Stationen der Stadtwerke Dinslaken am Burgtheater, an der Saarstraße, Schillerstraße, Helenenstraße, Duisburger Straße und an Marschallstraße. Weitere Ladestationen im gesamten Stadtgebiet sind bereits in Planung.