Adnan G. Köses „Roter März“ hat am 29. April Premiere : Dinslaken wird erste virtuelle Kulturhauptstadt

Adnan G. Köses „Roter März“ hat am 29. April Premiere

Adnan G. Köses Stück „Roter März“ ist der erste Meilenstein, mit dem Dinslaken als „Virtuelle Kulturhauptstadt“ punkten will. Foto: Büttner

Dinslaken Erster Meilenstein ist die virtuelle Premiere des Theaterstücks „Roter März“ von Adnan G. Köse am 29. April. Der Dinslakener Autor und Regisseur thematisiert darin die Märzunruhen von 1920.

In Kooperation mit der Deutschen Telekom und dem Ticket-Dienstleister Eventim wird das Team der Streaming-Plattform CultureTotal jährlich eine „Virtuelle Kulturhauptstadt“ ausloben. Damit sollen Städte die Möglichkeit erhalten, sich und ihre Kultur digital zu präsentieren. Nun ist der Auftakt für dieses neue, innovative Projekt. Und Dinslaken ist die erste Stadt, die sich „Virtuelle Kulturhauptstadt“ nennen darf.

Ein erster Meilenstein für die Stadt steht bereits an: das Theaterstück „Roter März“. Im Mittelpunkt des Stücks von Regisseur und Autor Adnan G. Köse über die Ruhrrevolution steht der Pfarrer Albert Nienhaus, gespielt von Dieter Landuris. Es geht um den täglichen Überlebenskampf in einer wachsenden Bergarbeitersiedlung, Existenzbedrohung und ausgesprägtes Misstrauen gegenüber staatlichen Instanzen. Das historische Drama handelt von den März-Unruhen 1920 und den Umständen, die damals zum Aufstand führten. Da die Kathrin-Türks-Halle zum Premierentermin noch nicht fertig sein wird, wird das Stück am 29. April 2021 virtuell Premiere feiern.