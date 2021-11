Moerser veröffentlicht drittes Buch : „Zwei links, zwei rechts, keinen fallen lassen“

Moers In seinem neuen Buch berichtet Helge Miyamoto über eine mehrmonatige Fahrrad-Reise, die ihn gemeinsam mit seinem Kollegen und zwei schwierigen Jugendlichen quer durch Australien und Neuseeland führt.

In diesem Fall waren er, sein Kollege Viktor und die beiden 16-jährigen Jugendlichen Dominik und Manuel (alle drei Namen sind in dem Buch geändert) nach einem kurzen gemeinsamen Aufenthalt im australischen Melbourne zu einer mehrmonatigen, Fahrradtour aufgebrochen, die alles andere als touristisch bequem war. So hatten die Fahrräder lediglich eine normale Gangschaltung und mussten bisweilen, vor allem in den gebirgigen Zonen Tasmaniens oft über viele Kilometer geschoben werden. Geschlafen wurde meist in Zelten in der freien Natur, und natürlich galt es, sich selbst zu verpflegen, und was besonders wichtig war, mit einander auszukommen. Das war nicht immer leicht, wie Helge Miyamoto in dem aus einer Mischung aus aktuellen Tagebuchaufzeichnungen und späteren dazu verfassten Kommentaren bestehenden Buch beschreibt.