Jumbo Pizza in Voerde, Supermakt in Hünxe : Polizei sucht nach Überfällen nach Räuber

Der Räuber aus dem Supermarkt in Rheinberg und der Pizzeria in Borth Foto: Polizei

Hünxe/Voerde/Rheinberg Am Mittwoch der Überfall auf Jumbo Pizza in Friedrichsfeld, am Samstag der auf einen Hünxer Supermarkt, und am Montag gab es zwei Taten in Rheinberg. Der Täter könnte immer der selbe sein. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Nach mehreren bewaffneten Raubüberfällen auf Supermärkte und Pizzerien fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Täter. Der Gesuchte steht im Verdacht, derjenige gewesen zu sein, der am vergangenen Mittwoch, 24. März, Kostenpflichtiger Inhalt den Überfall auf das Restaurant Jumbo Pizza in Friedrichsfeld begangen hat. Und er könnte darüber hinaus der selbe Täter sein, der drei Tage später am Samstag, 27. März, einen Lebensmittelmarkt in Hünxe ausgeraubt hat. Bei beiden Vorfällen bedrohte der maskierte Unbekannte die Angestellten in den Geschäften mit einer schwarzen Schusswaffe und erzwang so die Herausgabe von Bargeld.

Die Polizei geht davon aus, dass dieser Mann auch für einen Überfall auf einen Supermarkt in Rheinberg und ein Pizzeria in Borth am vergangenen Montagabend verantwortlich ist. Auch dort bedrohte er die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Hier hatte er allerdings Pech. Die Supermarkt-Angestellte in Rheinberg konnte die Kasse nicht öffnen, woraufhin der Räuber Reißaus nahm. Der Mitarbeiter der Pizzeria in Borth wiederum schlug den Unbekannten mit einem Messer in die Flucht.

Der Verdächtige ist etwa 30 Jahre alt und hat schwarze Haare. Bei den beiden Taten am späten Montagabend gegen 22 Uhr beziehungsweise um 22.20 Uhr war er bekleidet mit einer dunklen Hose und einer auffälligen schwarzen Jacke mit Fellkragen. Hinweise nimmt die Polizei unter 110 der die örtlichen Dienststellen entgegen.

(RP)