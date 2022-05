Glastür zertrümmert : Einbrecher stehlen Tablets und Smartphones aus Telefongeschäft in Dinslaken

Einbrecher stehlen Tablets und Smartphones aus Telefongeschäft in Dinslaken

Dinslaken Ein lauter Knall ließ am späten Montagabend Anwohner der Neustraße aufschrecken. Einbrecher hatten die Eingangstür einer Telefongesellschaft eingeschlagen.

Unbekannte sind in die Filiale einer Telefongesellschaft an der Neustraße eingebrochen. Sie verschafften sich durch Einschlagen der Glastür Zutritt und stahlen mehrere Tablets und Smartphones. Was die Täter genau erbeutet haben, muss noch ermittelt werden.