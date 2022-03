Polizei in Dinslaken sucht Zeugen : Diebe stehlen 400 Liter Diesel aus Baucontainern

Dinslaken Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen: Unbekannte knackten im Bereich der Bahnunterführung mehrere Baucontainer.

Unbekannte haben an der Baustelle der Bahnunterführung an der Karl-Heinz-Klingen-Straße in Dinslaken mehrere Baucontainer aufgebrochen. Die Täter stahlen 400 Liter Diesel und drei Tonnen Stahlgeländer.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag 8 Uhr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich mit der Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220, in Verbindung zu setzen.