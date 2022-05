Netzwerkergipfel in Heerdt : Die Wahl war das Top-Thema bei Düsseldorf In

Düsseldorf Einen Tag nach der Landtagswahl fand das RP-Netzwerkertreffen statt. Gut 350 Gäste kamen ins Kesselhaus auf dem Areal Böhler – und diskutierten über das Wahlergebnis.

Von ihren besonderen Augenblicken am Wahlsonntag berichteten viele prominente Gäste am Montagabend im Kesselhaus. Bei der CDU-Politikerin Angela Erwin (auf Blitzbesuch im Kesselhaus) war die Stimmung erwartungsgemäß „klasse“. Bis spät in die Nacht habe sie gefeiert. „Das Aufstehen fiel mir sehr schwer.“ Digitalexperte und FDP-Mitglied Andreas Meyer-Falcke stellte trocken fest: „Seine Stimme abzugeben, führt nicht zwangsläufig zu einer guten Stimmung.“ Vorab extra per Brief gewählt hatte Breuninger-Geschäftsführer Andreas Rebbelmund. „Weil der verkaufsoffene Sonntag dann aber abgesagt wurde, war ich nicht besonders gut gelaunt“, erzählte er. Fotograf und Karnevalist Marc Frankenhauser erklärte: „Die Kombi Schwarz-Grün kann ich mir sehr gut vorstellen.“ Blau-Weiss-Präsident Lothar Hörning war den ganzen Sonntag unruhig: „Eine Minute vor Bekanntgabe der Hochrechnungen saß ich vor dem TV.“