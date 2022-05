Analyse Landtasgwahl 2022 : Grüne punkten in ganz Dinslaken

Eine Briefwählerin wirft Wahlbriefe in die Urne im Wahlbüro im Dinslakener Rathaus. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Wo haben die Parteien in Dinslaken ihre Stimmen geholt? Und wo war die ohnehin enttäuschende Wahlbeteiligung am niedrigsten? Eine Einordnung auf Stimmbezirksebene.

Seit Sonntagabend ist klar: Stefan Zimkeit (SPD) zieht einmal mehr für Dinslaken in den Düsseldorfer Landtag ein. Doch wie hat die Stadt Dinslaken abgestimmt, in welchem Stimmbezirk war die SPD besonders stark? Wo war die CDU beliebter und wo haben die Grünen ihre vielen Stimmen geholt? Eine Analyse nach Stimmbezirken.

In welchen Stimmbezirken war die SPD stark? Die SPD hat im gesamten Stadtgebiet ordentliche Ergebnisse geholt. Ihre besten allerdings in Lohberg. Im Jugendheim St. Marien holten die Sozialdemokraten 53,3 Prozent der Stimmen, im Stimmbezirk rund um die Feuer- und Rettungswache Dinslaken 46,6 Prozent. Im schlechtesten lief es für die SPD im Stimmbezirk, der im Schützenheim des BSV Eppinghoven abgestimmt hat. Dort kamen die Sozialdemokraten nur auf 24,7 Prozent. Im Eppinghover Pfarrheim St. Johannes kam die SPD auf 25,1 Prozent

Info Das Wahlergebnis für die Stadt Dinslaken Zweitstimmen SPD 35,8 Prozent CDU 30,2 Prozent Grüne 15,8 Prozent AfD 5,7 Prozent FDP 4,9 Prozent Erststimmen SPD 38,6 Prozent CDU 28,4 Prozent Grüne 17,6 Prozent AfD 6,2 Prozent FDP 5,5 Prozent Wahlbeteiligung 54,8 Prozent

Wo hat die CDU ihre Stimmen geholt? Die Christdemokraten konnten in auffällig vielen Briefwahlbezirken viele Stimmen holen – was ein Zeichen dafür sein könnte, dass die Stammwähler der CDU die Wahllokale in Zeiten der Pandemie vielleicht noch immer mehr meiden als Wähler anderer Parteien. Im Briefwahlbezirk 16 kam das Team um Simone Tatjana Stehr immerhin auf 40,59 Prozent. Ansonsten zeigte sich einmal mehr, dass die CDU genau dort stark ist, wo die SPD schwächelt. In Eppinghoven kamen die Christdemokraten zum Beispiel auf 41,6 (Pfarrheim St. Johannes) beziehungsweise 39,87 Prozent (Schützenheim).

Wie konnten die Grünen ihr Ergebnis verdreifachen? Bei den Grünen fällt es tatsächlich schwer, einzelne Wahlbezirke herauszuheben. Sie haben im Vergleich zur Landtagswahl 2017 in so gut wie allen Stimmbezirken deutliche Zugewinne erzielt. Es gibt mit dem Jugendheim St. Marien überhaupt nur ein einziges Wahlbüro auf Dinslakener Stadtgebiet, in dem die Grünen weniger als zehn Prozent der Stimmen gesammelt haben (8,33 Prozent). Stark schnitten die Grünen im Briefwahlbezirk 16 (20,6 Prozent) und im Stimmbezirk um das Dinslakener Berufskolleg ab (20,3 Prozent) Ihr stadtweit stärkstes Ergebnis fuhren sie im schon mehrfach erwähnten Schützenheim des BSV Eppinghoven ein. Hier kamen die Grünen auf 21,1 Prozent der Zweitstimmen.

Wo wurde für die AfD gestimmt? Die besten Ergebnisse für die AfD gab es im Stimmbezik um die Klaraschule im Blumenviertel. Dort kam die blaue Partei auf 11,74 Prozent der Stimmen. Vergleichsweise erfolgreich war sie mit 9,2 beziehungsweise 9,4 Prozent in den Stimmbezirken um die SuS Dinslaken beziehungsweise die Hagenschule. Besonders schlecht lief es für die AfD in einigen Briefwahlbezirken, in denen sie deutlich unter 5 Prozent blieb. Der schlechteste Stimmbezirk mit eigenem Wahllokal war für die AfD der um das Schützenhaus in Eppinghoven. Dort kam die Partei nur auf knapp 4,2 Prozent.

Wie stand es um die Wahlbeteiligung? Die Wahlbeteiligung lag dem amtlichen Endergebnis zufolge stadtweit bei enttäuschenden 54,8 Prozent. Die Stadt reiht sich damit in den enttäuschenden Landestrend ein. Von 51.498 Wahlberechtigten Dinslakenern und Dinslakenerinnen gaben 28.236 ihre Stimme ab. Die höchsten Wahlbeteiligungen gab es mit 59,3 und 57,7 Prozent in den Eppinhover Stimmbezirken 21.1 und 21.2. Am niedrigsten war die Wahlbeteiligung im Stimmbezirk um das Jugendheim St. Marien (19,8 Prozent) und in dem um die Feuer- und Rettungswache Dinslaken (25,49 Prozent)