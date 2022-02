Kriminalität in Meerbusch : Einbrecher in Büderich stehlen Tresor

Das Symbolbild zeigt einen Mann, der ein Fenster aufhebelt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Büderich Am Wochenende waren in Büderich Einbrecher unterwegs: In einem Fall entwendeten die Täter einen Tresor. Bei einem anderen Einbruch lösten die Einbrecher die Alarmanlage aus und flohen ohne Beute.

Einen Tresor erbeuteten Einbrecher am Freitagabend, 18. Februar, in der Zeit von 18.30 bis 19.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Junkerstrauch in Büderich. Die Unbekannten waren über den Balkon an eine Wohnung im ersten Obergeschoss gelangt und hatten die Balkontür aufgehebelt.

Die Alarmanlage eines Einfamilienhauses an der Hindenburgstraße in Büderich lösten Einbrecher am Samstag, 19. Februar, gegen 20.15 Uhr aus. Die Unbekannten hatten ein Fenster im ersten Obergeschoss aufgehebelt und waren vermutlich unmittelbar nach Alarmauslösung ohne Beute geflohen.