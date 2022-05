SPD-Kandidat mit deutlichem Vorsprung : Zimkeit bleibt für Dinslaken im Landtag

Dinslaken SPD-Kandidat Stefan Zimkeit bleibt Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Oberhausen II - Wesel I. Die CDU wird zweitstärkste Kraft. Die Grünen können ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl verdreifachen.

Grund zur Freude hatte auch Niklas Graf, Landtagskandidat der Grünen. Ihm gelang es, das grüne Erststimmenergebnis im Wahlkreis zu verdreifachen. „Dieser Erfolg ist eine Gemeinschaftsleistung, an der viele beteiligt gewesen sind“, sagte Graf. In Dinslaken hätten sich alle Ratsmitglieder der Grünen tagtäglich eingebracht.

Der Wahltag selbst stand in diesem Jahr mit Ukraine-Krieg und Pandemie einmal mehr unter ganz besonderen Vorzeichen. Am deutlichsten bemerkbar machte sich das bei den in den Wahllokalen geltenden Hygieneregeln, denn in den Wahlräumen der Stadt war das Tragen von Masken weiterhin dringend empfohlen. Außerdem gab es in den Wahlräumen ein Einbahnstraßen-System. Darüber hinaus waren die Wähler angehalten, ihre eigenen Stifte mitzubringen.