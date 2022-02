Zeugen verfolgen den Verdächtigen : Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest

Dinslaken Der Mann steht unter Verdacht, am Sonntag gewaltsam in einen Discounter an der Gerhard-Malina-Straße eingedrungen zu sein. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet. Der 24-Jährige bestreitet die Tat, könnte laut Polizei aber erheblich unter Einfluss von Drogen gestanden haben.

Ein Mann ist am Sonntag gewaltsam in einen Discounter an der Gerhard-Malina-Straße eingedrungen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachtete ein Ehepaar und dessen Tochter, die in einem Schnellrestaurant zusammensaßen, gegen 14.45 Uhr, wie der Mann mit einem Einkaufswagen gegen die Scheiben des Geschäfts fuhr. Der Mann hatte wenig später die erste Glastür durchbrochen und war bereits in den Vorraum des Geschäfts eingedrungen. Einige Minuten später flüchtete er jedoch zu Fuß in Richtung Hünxer Straße und weiter in Richtung Luisenstraße.