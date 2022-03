An der Neustraße in Hinsbeck : Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hinsbeck Schmuck und Bargeld haben Einbrecher am Sonntag in Hinsbeck erbeutet. Der Einbruch ereignete sich während nur einer Stunde Abwesenheit der Hausbewohner. Am Sonntag in der Zeit zwischen 12.50 und 13.50 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus an der Neustraße in Hinsbeck ein.

Wie die Polizei mitteilt, hebelten der oder die Einbrecher eine Tür auf und stahlen nach ersten Feststellungen der Bewohner Bargeld und Schmuck. Wer verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit oder in der Umgebung der Neustraße gemacht hat, den bittet die Polizei um Hinweise über die Rufnummer 02162 3770.

(hb)