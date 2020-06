„Aprilwetter mit sommerlichen Temperaturen“ : Juli startet in NRW mit Starkregen

Düsseldorf/Essen Am 1. Juli wird über Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich ein Tief mit Starkregen hinwegziehen. Wo der Regen genau herunterkommt, ist aber noch nicht klar. Düsseldorf würde dieser besonders gut tun – dort war es im Juni deutlich zu trocken.

Der Montag bleibt mit 20 bis 23 Grad und Sonne am Nachmittag noch sehr freundlich. „Auch am Dienstag sieht es gar nicht so schlecht aus“, sagt eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Tagsüber bleibt es demnach trocken. „Erst am Abend können von Westen her ein paar Tropfen herunterkommen.“

In einer Sache sind sich die Modelle und Daten jedoch einig: In Düsseldorf war es im Juni im Vergleich zu vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen viel zu trocken. „Im Mittel hat es in Düsseldorf im Juni 86 Liter pro Quadratmeter geregnet, in diesem Monat waren es nur 42,2 Liter“, sagt die DWD-Meteorologin. In Köln und vielen anderen Städten hingegen habe es im Schnitt genau so viel geregnet wie in den Jahren zuvor. Doch warum ist ausgerechnet die Region um Düsseldorf so trocken geblieben? „Das ist absoluter Zufall“, erklärt die Wetter-Expertin. „Das liegt einfach daran, dass Düsseldorf bei vielen Schauern leer ausgegangen ist.“