Wirtschafts-Studie deckt auf : Mettmann hat schlechtesten Wert im Städteranking

Familie Heppner sind Neubürger in Metzkausen, doch ihr Beispiel ist eine Ausnahme, denn Mettmann hat zu wenig Wohnland. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen nach 17 Indikatoren bewertet. Die Stadt Mettmann erreicht gerade mal Platz 351. Vor allem bei den Themenfeldern „Lebensqualität“ und „Wohnen“ schneidet sie unterdurchschnittlich ab.

(arue) Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist Monheim die lebenswerteste Stadt in Nordrhein-Westfalen. Bewertet wurden 396 Kommunen in NRW nach 17 Indikatoren aus den Bereichen Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität. Die Stadt Mettmann erreicht dem Ranking zufolge dabei lediglich einen abgeschlagenen Platz 351. Erkrath liegt auf Platz 136, Wülfrath auf 182.

Das Institut der deutschen Wirtschaft wurde von der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW beauftragt, ein Kommunalranking für alle 396 Kommunen in NRW zu erstellen. Ausschlaggebend für die Bewertung der Lebensqualität sind in der Studie die Faktoren Kaufkraft, Zu- und Fortzüge, Altersquotient, Pkw-Fahrzeit zur nächsten Autobahn, der Anteil der naturnahen Flächen und die Arztpraxen-Dichte. Damit geht es in der Studie vor allem um die Städte als Wirtschaftsstandort. Andere Aspekte wie Kinderfreundlichkeit, Kunst und Kultur werden nicht bewertet.