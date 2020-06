Corona-Krise : Wird der Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf verlängert?

Foto: AP/Martin Meissner 16 Bilder Lockdown in Gütersloh und Warendorf

Gütersloh/Warendorf Wie lange dauern die Einschränkungen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf noch an? Nachdem Warendorf bei einer wichtigen Marke im grünen Bereich ist, schauen nun alle nach Gütersloh. Spätestens Dienstag muss zum regionalen Lockdown eine Entscheidung fallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz vor der Entscheidung über das Auslaufen oder Verlängern des regionalen Lockdowns in zwei Kreisen von Nordrhein-Westfalen gibt es Lichtblicke in der Region. Allerdings liegt der besonders stark vom Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies betroffene Kreis Gütersloh bei einer wichtigen Kennziffer in der Pandemie-Bekämpfung noch zu hoch - trotz einer weiter sinkenden Tendenz. Deshalb scheint bisher für den Kreis Gütersloh auch eine Verlängerung des regionalen Lockdowns um einige wenige Tage nicht ausgeschlossen zu sein. Im benachbarten Kreis Warendorf bewegt sich die sogenannte Sieben Tage-Inzidenz hingegen schon seit Tagen deutlich unter der entscheidenden Marke von 50, die in der Diskussion um Schutzmaßnahmen sowie der Bundesländern eine Rolle spielt.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Samstag erklärt, dass nach der Auswertung von erwarteten weiteren Tausenden Testergebnissen eine Entscheidung zu den Einschränkungen in der Region getroffen werden solle. Die Entscheidung muss spätestens am Dienstag fallen, weil der regionale Lockdown bis 30. Juni befristet ist. Die erneuten Einschränkungen waren in den Kreisen Gütersloh und Warendorf am Mittwoch in Kraft getreten. Betroffen sind rund 640.000 Einwohner. Im öffentlichen Raum dürfen nur noch zwei Menschen oder Menschen aus einem Familien- oder Haushaltsverbund zusammentreffen. Eine Reihe von Freizeitaktivitäten soll unterbleiben: Museen, Kinos, Fitnessstudios und Hallenschwimmbäder müssen geschlossen bleiben, Kitas ebenfalls. Vertreter der Kreise sprachen von einem „Lockdown light“, da Geschäfte und Restaurants weiter öffnen dürften.

Nach dem großen Corona-Ausbruch in einem Tönnies-Fleischbetrieb im Kreis Gütersloh sehen die Behörden in NRW bisher keine Anzeichen dafür, dass sich das Virus in größerem Umfang in der Bevölkerung verbreitet hat. Der Kreis Gütersloh berichtete am Samstagabend, die Zahl der nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten, die keinen direkten Bezug zur Tönnies-Belegschaft haben, sei zuletzt zwar merklich angestiegen. Der Grund seien aber wohl vor allem die deutlich umfangreicheren Tests. Viele der Infizierten zeigten keine Symptome.

Lesen Sie auch Außerhalb von Tönnies : Mehr als 100 Corona-Fälle in Bevölkerung von Kreis Gütersloh

Vom 21. bis 27. Juni sind demnach 107 Fälle in der übrigen Bevölkerung des Kreises Gütersloh bekannt geworden. Das sind 32 mehr als am Vortag berichtet. Ein gutes Zeichen sei, dass es kein Anstieg der Erkrankten gebe, erläuterte der Kreis in einer Mitteilung vom Sonntag. Laumann berichtete nach dem Besuch eines Testzentrums auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Gütersloh, dass bei rund 4100 Tests in der Allgemeinbevölkerung nur neun Infektionen nachgewiesen worden seien. Diese Zahlen beziehen sich laut dem Kreis auf die Diagnosezentren.

Der Kreis Warendorf sieht nach dem Ausbruch bei Tönnies bisher keine Anzeichen für eine Ausbreitung des Virus unter der übrigen Bevölkerung, wie Landrat Olaf Gericke (CDU) am späten Samstagabend erklärte. Nach Angaben des Kreises waren nur zwei der insgesamt 4491 Corona-Tests positiv, die bis Samstagnachmittag in den Testzentren Oelde und Ahlen sowie bei Ärzten ausgewertet wurden. Unabhängig von den freiwilligen Reihentests der Bevölkerung habe es Testungen in Pflegeheimen, bei Erntehelfern und in Fleischbetrieben gegeben. „Über 7000 Ergebnisse davon liegen vor – alle waren negativ“, hieß es.

Nach den jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntag ist die Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kreis Gütersloh auf 132,9 solcher Fälle zurückgegangen. Zuvor lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 164,2 am Samstag und 177,7 am Freitag. Am Dienstag betrug der Wert laut NRW-Gesundheitsministerium noch 270,2. Im benachbarten Kreis Warendorf, in dem ebenfalls viele Mitarbeiter aus dem Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück wohnen, hat die Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Sonntag nach den RKI-Daten 21,2 betragen.

Mehr als 1500 Tönnies-Mitarbeiter waren nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das hatte umfangreiche Schutzmaßnahmen von einer Quarantäne für Tausende Menschen bis hin zur Schließung von Schulen und Kitas in der Region geführt. In den vergangenen Tagen gab es in der Region einen großen Andrang auf die Corona-Testungen. Viele Menschen, die in den Urlaub fahren wollen, standen stundenlang Schlange, um ein Testergebnis wegen möglicher Vorgaben in einigen deutschen Urlaubsregionen vorweisen zu können. Die Bundesländer einigten sich auf ein einheitliches Vorgehen. Die Sommerferien begannen im bevölkerungsreichsten Bundesland am Samstag.

Die Landesregierung und die Landräte der Kreise Gütersloh und Warendorf informieren am Montagnachmittag gemeinsam über die Lage in der Region nach dem großen Corona-Ausbruch bei Tönnies. Dazu ist in der Staatskanzlei in Düsseldorf für 15 Uhr ein Presse-Briefing mit Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sowie den Landräten Sven-Georg Adenauer und Olaf Gericke (alle CDU) geplant.

(mba/dpa)