Gewitter und Starkregen : Wetterdienst warnt vor extremem Unwetter in NRW

Düsseldorf Der heutige Freitag bringt die höchsten Temperaturen der Woche, ab dem Abend soll das Wetter dann aber kippen: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen, Sturmböen und stellenweise sogar Hagel.

Mit Temperaturen zwischen 31 und 33 Grad entlang des Rheins wird der Freitag der wärmste Tag in dieser Woche, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Morgen sagte. In Westfalen werde es 29 bis 32 Grad warm. „Am Abend können Richtung Eifel dann die ersten Gewitter auftreten“, sagt sie. Der DWD prognostiziert für NRW eine Unwettergefahr durch Starkregen und stürmische Böen, stellenweise kann es hageln. Am Freitagabend gab der DWD eine Unwetterwarnung für den Südwesten Nordrhein-Westfalens aus: In der Eifel und dem Raum Aachen wurde mit Stufe 4 die höchste Stufe ausgerufen. Dort sei mit extremem Gewitter zu rechnen. Bis nach Bonn und in den Kreis Heinsberg galt am Abend Stufe 3.