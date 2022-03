Naherholungsgebiet in Düsseldorf : Unterbacher See erhält Förderung nach Unwetterschäden

Unterbacher See erhält Förderung nach Unwetterschäden

Naherholungsgebiet in Düsseldorf

Beim Starkregen im Juli 2021 rutschte ein circa 100 Meter langer Wegabschnitt am Ostufer ab. Er soll nun im Herbst saniert werden. Foto: Zweckverband Unterbacher See/RP

Düsseldorf Der Zweckverband Unterbacher See erhält für den Wiederaufbau eines abgestürzten Weges 244.000 Euro vom Land. Beim Starkregen im Juli 2021 war der Weg am Ostufer abgerutscht.

Peter von Rappard spricht von einer „super Nachricht“: Die Bezirksregierung Düsseldorf hat dem Förderantrag zur Wiederherstellung des zerstörten Fuß- und Wanderweges im Ostteil des Unterbacher Sees stattgegeben, die Kosten in Höhe von rund 244.000 Euro stellt das Land. Vom Starkregenereignis im vergangenen Juli blieb auch der Unterbacher See nicht verschont, es entstanden viele Schäden, „die teilweise mit eigenen Mitteln durch die eigenen Mitarbeitenden beseitigt werden konnten, allerdings auch den Haushalt des Zweckverbands nachhaltig belastet haben“, sagt von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbands Unterbacher See.