Münster Bei einem Unfall eines Sattelzuges auf der A1 ist ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug in der Nacht zu Montag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn in Richtung Dortmund in Höhe des Autobahnkreuzes Lotte abgekommen und mit den Leitplanken und einer Lärmschutzwand kollidiert.