Schwerer Unfall in Moers Auto kollidiert mit Linien- und mit Fahrschulbus

Die Bus-Fahrgäste und die Niag-Mitarbeiter blieben unverletzt. Der Fahrlehrer, der in seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert ist und eine entsprechende Ausbildung für Unfalleinsätze hat, habe zusammen mit weiteren Helfern nach dem Zusammenstoß umgehend Erste Hilfe geleistet, teilte das Unternehmen am frühen Abend mit. Darüber hinaus sei ein Niag-Kollege, der als psychologischer Ersthelfer ausgebildet ist, zur Unfallstelle gefahren, um die in den Unfall verwickelten Teammitglieder zu unterstützen.