Trotz Sommerpause : Ungewöhnliche Sondersitzung zu Missbrauchsfall Münster im NRW-Landtag

Düsseldorf Für eine übergreifende Ausschuss-Sitzung soll die Sommerpause des Landtags kurz nach dem Start unterbrochen werden: SPD und Grüne lassen die Fachpolitiker für Justiz, Inneres und Familie zusammen kommen, um erneut über den Missbrauchskomplex Münster zu sprechen.

SPD und Grüne betonten in ihrem Antrag, dass nach der bisherigen Aufarbeitung des Missbrauchskomplexes im Landtag noch immer Fragen offen seien. „Angesichts des hohen öffentlichen und parlamentarischen Interesses an dieser Angelegenheit ist eine gemeinsame Sitzung der drei Ausschüsse auch in der sitzungsfreien Zeit dringend geboten.“

Der Fall des schweren sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder in Münster war Anfang Juni bekannt geworden. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige war wegen Kinderpornografiebesitzes zweifach vorbestraft. Bislang gab es in dem Fall in Münster Festnahmen von elf Tatverdächtigen aus mehreren Bundesländern. Sieben von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Niedersachsen und zwei aus Hessen.