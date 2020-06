Fünf Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Heimbach

Das zerstörte Auto an der Unfallstelle. Foto: Polizei Düren

Heimbach Bei einem Autounfall im Kreis Düren sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte laut Polizei Alkohol getrunken.

Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, waren die fünf in dem Wagen in Heimbach von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine Mitfahrerein wurde dabei lebensgefährlich verletzt.