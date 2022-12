Warme statt weiße Weihnachten Wetterwechsel zum Wochenstart – Regen und Glatteis auf den Straßen

Durch die Wetterlage, bei der ein Tief das nächste ablöst, rückt aber ein von vielen Menschen gehegter Wunsch in weite Ferne: weiße Weihnachten. „Das ist in diesem Jahr in den meisten Regionen von NRW extrem unwahrscheinlich“, sagt Schönebeck. Zwar sind die Vorhersagen für die Feiertage noch etwas ungenau, die Tendenz bei den Temperaturen geht aber klar zu deutlichen Plus-Werten. Schnee ist demnach nicht in Sicht, eher wird es nasskalt mit Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad – also so wie häufig um diese Jahreszeit. Zum letzten Mal gab es in NRW verbreitet eine geschlossene Schneedecke an Weihnachten im Jahr 2010. Durch die Klimaerwärmung werden solche Ereignisse immer seltener. Einige Langfristmodelle gehen an Weihnachten sogar von einem Warmluftschub für den Westen Deutschlands von bis zu 15 Grad aus. Ein Rekord wäre das allerdings noch nicht, der liegt bei 19,4 Grad, erreicht am 25. Dezember 2013.