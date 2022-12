Glück im Unglück in Dortmund Frau wird von Zug überrollt – und überlebt

Die Regionalbahn sei langsam mit etwa 30 Kilometern pro Stunde auf den Haltepunkt zugefahren, habe aber dennoch nicht rechtzeitig stoppen können. Der Lokführer erlitt einen Schock. Die 54-jährige Frau kam mit einer Mittelgesichtsfraktur in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Samstag am Haltepunkt Dortmund-Tierpark.