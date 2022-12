Feuer an der Issumer Straße Zwei Personen nach Wohnungsbrand in Geldern mit Rauchgasvergiftung in Klinik

Am Sonntagmorgen hat es in der Gelderner Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus an der Issumer Straße gebrannt. Das Feuer ist in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zur Rückseite hin ausgebrochen. Als die Feuerwehr um kurz nach 7 Uhr eintraf, stand die Wohnung bereits in Flammen.