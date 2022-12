Aktion der SPE Mühle Hilden Zeichen für Wärme und Mitmenschlichkeit

„Es ist uns wichtig, zusammen mit den Kindern an Menschen in widrigen Lebensumständen zu denken und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind“, führt Kerstin Holzapfel aus. Mit der Aktion setze man in schwierigen Zeiten „ein Zeichen für Wärme und Mitmenschlichkeit.“ Und Peter Krings, Fördervereinsvorsitzender des Familienzentrums, ergänzt: „Wir hoffen, so ein wenig Freude in die Herzen der Menschen zu bringen.“