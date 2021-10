Hochspannungsleitung von Wesel nach Osterath : Bundesverwaltungsgericht gibt grünes Licht für Amprion-Stromtrasse

Düsseldorf Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion darf die Höchstspannungsleitung von Wesel nach Osterath zu Ende bauen. Eine entsprechende Klage der Stadt Krefeld wurde abgewiesen.

Das teilte das Gericht mit. Amprion will ab Mitte Oktober die noch fehlenden drei Strommasten errichten und die Stromseile montieren. Die 380-Kilovolt-Leitung zwischen den Umspannanlagen in Wesel und Osterath soll die Übertragungskapazität im nördlichen Rheinland erhöhen. Amprion nennt das Vorhaben einen wichtigen Meilenstein für die Umsetzung der Energiewende in Deutschland.