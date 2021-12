Hochspannungsleitung im Kreis Viersen : Amprion stellt Bürgern den Verlauf der Erdkabeltrasse vor

Die Kabel für die Superstromtrasse sollen in der Erde verlegt werden. Foto: Amprion

Kreis Viersen Ein Erdkabel soll die Windenergie in den Westen Deutschlands transportieren, die künftig in der Nordsee sowie an Land erzeugt wird. Wo genau die Trasse verläuft, erklärt die Firma Amprion Bürgern in Kempen, Willich und Tönisvorst am 16. Dezember.

Das Unternehmen Amprion stellt den Verlauf der Erdkabeltrasse A-Nord in Bürgersprechstunden in Kempen, Willich und Tönisvorst vor, bevor es im nun anstehenden Planfeststellungsverfahren in die Öffentlichkeitsbeteiligung geht. Die geplante Leitung soll die Windenergie in den Westen Deutschlands transportieren, die künftig in der Nordsee sowie an Land erzeugt wird. Die Ver­bindung ist als Erdkabel zwischen den Netz­verknüpfungs­punkten Emden-Ost in Nieder­sachsen und Osterath geplant.

Vor rund einem Monat hat Amprion der Bundesnetzagentur erste Vorschläge unterbreitet, wo genau die Gleichstromverbindung A-Nord zwischen dem Kreis Borken und dem Netzverknüpfungspunkt Osterath verlaufen soll. Vorgesehen sind für die zweistündigen Bürgersprechstunden zwischen dem 13. und dem 16. Dezember in den Orten entlang der Trasse elf Termine.

Seit einigen Tagen sind die Unterlagen zum geplanten Verlauf der Erdkabeltrasse online auf den Seiten der Bundesnetzagentur unter www.netzausbau.de einsehbar. Gleichzeitig lädt die Behörde zur Öffentlichkeitsbeteiligung ein: In einem schriftlichen Beteiligungsverfahren können Stellungnahmen bis zum 21. Januar bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden. Damit sich Betroffene oder Interessierte im Vorfeld in einem persönlichen Austausch mit Amprion ein Bild über den Verlauf der Erdkabeltrasse machen können, bietet der Übertragungsnetzbetreiber in den Kreisen Wesel, Kleve und Viersen die Bürgersprechstunden an. „In dieser Zeit bieten wir bis zu 40 Dialogtermine mit einer Dauer von 15 Minuten an. In diesen Gesprächen stellen wir zunächst den genauen Verlauf der Trasse vor und klären anschließend noch alle weiteren Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger auf dem Herzen haben“, sagt Amprion-Projektsprecher Jonas Knoop.

Die Bürgersprechstunden in Kempen sind am Donnerstag, 16. Dezember, zwischen 9 und 11 Uhr, in Tönisvorst am selben Tag zwischen 13 und 15 Uhr sowie in Willich ebenfalls am 16. Dezember zwischen 17 und 19 Uhr. Um an den Sprechstunden teilnehmen zu können, ist eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 0231 3176907 (erreichbar montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 19 Uhr) notwendig.

Alle Termine sind auch auf der Amprion-Projektwebseite unter https://a-nord.amprion.net/Dialog/Veranstaltungen/ zu finden.

