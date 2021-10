Advents-Aktion in Hilden : Der alte Markt wird zum Freiluft-Kino

Hilden An drei Adventswochenenden planen das Stadtmarketing und die Volkshochschule ein Open-air-Kino auf dem alten Markt in Hilden. Gezeigt werden sollen Schwarz-Weiß-Klassiker wie die Feuerzangenbowle.

Eine neue Attraktion soll es ab diesem Jahr in der Adventszeit in der Hildener Innenstadt geben: ein Open-air-Kino im Schatten der Reformationskirche. Stadtmarketing und Volkshochschule Hilden-Haan (VHS) möchten am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende den alten Markt in einen großen Kinosaal unter freiem Himmel verwandeln. „Wir werden familientaugliche Filme zeigen“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand. Für den ersten Advent ist der Weihnachtsmarkt geplant, daher findet an diesem Wochenende keine Filmvorführung statt.