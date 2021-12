Historisches in Meerbusch : Streit um die Fische von Osterath

Auf dem Nibbelshof am Nibbelsweg lebten Peter Nibbels und seine Familie im 18. Jahrhundert. Foto: Mike Kunze/MIke Kunze

Osterath Im Jahr 1772 entbrannte ein Streit zwischen dem Pastor und Familie Nibbels, der schließlich vor Gericht landete und eine besondere Strafe nach sich zog.

Von Mike Kunze

Auf den ersten Blick mag die Vorstellung von Fischerei in Osterath etwas verwirrend sein, aber früher ließen sich in praktisch jedem Gewässer auch Fische fangen, die den Speisezettel bereicherten. Vor allem an den zahlreichen Fastentagen waren diese Fische eine begehrte Nahrungsquelle. Der Linner Gerichtsbote Peter Davids überbrachte am 23. Mai 1772 den Eheleuten Peter Nibbels und ihrem jüngeren Sohn eine Vorladung an das Freie Schwertgericht. Hier sollte sich das Trio des Vorwurfes unrechtmäßiger Fischerei erwehren. Am nächsten Donnerstag sollten sie in Linn erscheinen, sonst drohten jedem drei Goldgulden Strafe.

Wir erfahren zunächst, dass am 8. April Johann Bacher und sein Mitvorsteher zu Osterath „alle in der Gemeinde gelegene Graben, Kaulen und Weyren durchfischet zum Zeichen“, dass auch in privat gegrabenen Kaulen, also etwa beim Auskiesen auf Gemeindegrund entstandenen, wasserführenden Vertiefungen, privat – das heißt exklusiv – fischen durfte. Berechtigt war immer nur die Gemeinschaft, die dann auch einen Fischer bestellte oder in diesem Falle jedem Gemeindemitglied das Fischen erlaubte. Anders lag es natürlich bei Kaulen oder Weihern, die sich auf privatem Grund befanden.

INFO Was aus dem Hof der Familie Nibbels wurde Pastor Adam Hausmann stammte aus Willich und hatte Verwandte in Osterath. Hier war er in der Zeit von 1754 bis 1807 Pfarrer. Der Nibbelshof wurde im Jahr 1396 in Abgabenlisten erwähnt. Er lag unmittelbar an der Heide und der Kalverdonk, wo sich das Gemeindeland befand. Die heutigen Gebäude wurden Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet. Heute gibt es ringsumher Gräben und Vertiefungen, die aber kein Wasser mehr führen. Ein etwa 400 Jahre altes Zweiständerhaus, in dem Peter Nibbels aufgewachsen sein muss, ist um 1990 als baufällige Ruine abgerissen worden.

Auf ihrem Rundgang kamen die Vorsteher schließlich auch zu der Kuhle, welche Nibbels auf Gemeindegrund angelegt hatten und warfen dort ihr Netz aus. Das wollte die Familie nun aber nicht dulden und versuchte, die beiden Vorsteher zu vertreiben, und holte mit Gewalt auch einige Fische aus deren Netz. Dass die „Gemeinde“ damals identisch mit der Kirchengemeinde war, verleitete Peter Niebels nun wohl dazu, seinen durch die Vorsteher verursachten „Schaden“ in der nahen Pastorskaule auszugleichen. Allerdings konnte die Ehefrau den aufgebrachten Bauern gerade noch daran hindern, sein Netz in dem Weiher des Gottesmannes auszuwerfen, als der „Sohn ausgeruffen, er hätte eher Fisch als der Pastor aus dem Pastorsweyer gessen“. Damit hatte er zugegeben, sich am Eigentum des Gottesmannes vergriffen zu haben und diesen zusätzlich verspottet. Darüber hinaus hatte er die Vorsteher „verfolget und in Gegenwart aller dabey gewesener Menschenleuth ausgeruffen“, der Pastor trage Schuld an dem Rundgang der Vorsteher und habe diese aufgehetzt und damit „allerhand Streittigkeiten und Zänckereyen in der Gemeinden“ verursacht.

Da nun herrschte der Vorsteher Johann Bacher den jungen Mann an, er solle still sein, was diesen solange nicht beeindruckte, bis Bacher seine Fischergehilfen offen als Zeugen vergatterte. Das steigerte den Verdruss des jungen Nibbels so sehr, dass dieser sich am Abend auch im Wirtshaus über den ungeliebten Pastor Adam Hausmann (1729-1807) ausließ. Dieser war zum Dreikönigsfest wegen eines Fußleidens in Köln gewesen und dort auch länger als geplant verblieben, was den aufmüpfigen Heißsporrn dazu trieb zu behaupten, der Pfarrer sei gar nicht in Köln, sondern in Lechenich gewesen. Was heute so wenig spektakulär erscheint, bekommt ein ganz anderes Gewicht, wenn man weiß, dass zu jener Zeit in Lechenich eine Korrektionsanstalt für Geistliche bestand. Dorthin wurden Priester zeitweise verwiesen, die durch unmäßigen Alkoholkonsum, Tätlichkeiten oder unsittlichen Lebenswandel aufgefallen waren. In Osterath war dies Anlass für einen handfesten Skandal, weil „viele Menschen“ die Anschuldigungen mitbekommen hatten.

Schon als das Gericht am 19. Juni 1772 den jungen Nibbels befragte, gestand der die Sachverhalte allesamt ein. Nur an die abendlichen Äußerungen könne er sich nicht mehr erinnern. Auch sonst gab Nibbels den reuigen Sünder, da er sich entschuldigt und mit Pfarrer Hausmann bereits verglichen habe, und „bathe bey hiesiger Stelle ebenmäßig um gnädige Strafe“. Und hier zeigte das Linner Gericht, dass es in der Lage war, eine der Situation angemessene Strafe auszusprechen, die zugleich von allen Seiten akzeptiert werden konnte. Natürlich hatte der junge Nibbels die Verfahrenskosten zu tragen und sich der Brüchtenkommission zu unterwerfen. Diese sollte die Geldstrafe aber so bemessen, dass berücksichtigt würde, dass der Delinquent zuvor bereits innerhalb von acht Tagen eine zweipfündige gelbe Wachskerze an einem vom Pfarrer zu bestimmenden Ort in der Osterather Pfarrkirche aufzustellen hatte.