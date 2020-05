Klinikum Leverkusen berichtet : Verletzte Senioren oft erst nach Tagen in der Klinik

Verletzte Senioren oft erst nach Tagen in der Klinik

Eine Luftaufnahme des Klinikums in Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Da sich viele Senioren in Corona-Isolation befinden, werden häusliche Unfälle teilweise erst Tage später bemerkt. Davor warnte nun das Klinikum Leverkusen, das in seiner Zentralambulanz vermehrt ältere Menschen mit einem Liegetrauma behandelt.

Ältere Menschen leiden besonders unter der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Als Teil der Risikogruppe befinden sich viele Senioren in strikter Isolation: kein Ausgang, kein Besuch. Welche Gefahren damit einhergehen, davor hat nun das Klinikum Leverkusen nach eigenen Erfahrungen gewarnt.

„Die Ärzte der Zentralambulanz behandeln immer häufiger ältere Menschen, die tagelang unbemerkt verletzt in ihrer Wohnung gelegen haben“, teilte eine Kliniksprecherin mit. „Die Senioren sind gestürzt und konnten nicht mehr selbständig aufstehen und Hilfe holen.“ Zu den Verletzungen des Sturzes komme so zusätzlich ein Liegetrauma. Seitdem sich viele Senioren als Schutz vor dem Coronavirus in Isolation begeben haben, seien diese Fälle im Leverkusener Klinikum vermehrt aufgefallen.