In Duisburg und Köln : Muezzinrufe während der Corona-Zeit an vielen Orten erstmals hörbar

Muezzinrufe während der Corona-Zeit an vielen Orten erstmals hörbar

In Duisburg und Köln

Moschee in NRW (Archiv). Foto: dpa, rw mhe abl

Duisburg Nicht nur Kirchen, auch die Moscheen mussten während der Corona-Krise schließen. Dadurch hat sich in einigen Städten etwas Neues durchgesetzt: Der Ruf des Muezzin wird über einen Lautsprecher übertragen.

Seit wegen der Corona-Pandemie Kirchen und Moscheen geschlossen werden mussten, ist der islamische Gebetsruf an zahlreichen Orten Deutschlands erstmals lautsprecherverstärkt zu hören. Die Duisburger Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) war wohl bundesweit die erste in der Corona-Zeit, die am 20. März den Gebetsruf ertönen ließ. Hannover, Dortmund und Wuppertal, München und zahlreiche andere Orte folgten dem Beispiel.