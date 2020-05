Mordkommission eingerichtet : 17-Jähriger an Bahnhaltestelle in Bielefeld erstochen

17-Jähriger an Bahnhaltestelle in Bielefeld erstochen

Bielefeld In der Nacht zu Freitag wurde in Bielefeld ein 17-jähriger junger Mann erstochen. Zuvor soll es mit einer anderen Person zur Diskussion gekommen sein. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr, wurde ein 17-jähriger Bielefelder im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Schelpmilser Weg in Bielefeld-Baumheide niedergestochen. Mehrere Zeugen, die sich an der Haltestelle aufhielten, konnten beobachten, wie zuvor eine männliche Person mit dem späteren Opfer sprach und dieses dabei augenscheinlich mit einem Messer bedrohte.