Im Dortmunder Zoo : Zwei Rabengeierküken von Tierpflegern aufgezogen

Dortmund Im Dortmunder Zoo sind zwei kleine Rabengeier von Menschenhand aufgezogen worden. Die etwa fünf Wochen alten Küken wachsen nun in einer Aufzuchtstation für Greifvögel in Detmold mit anderen Geiern auf.

Wie die Stadt Dortmund mitteilte, nahmen Tierpfleger die Eier des Geierpaares im Zoo an sich - es sei bekannt dafür, die eigenen Eier zu beschädigen. Stattdessen bekamen die werdenden Eltern Kunsteier, um sie „nicht zu frustrieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, trotzdem zu brüten“, wie es hieß.

Normalerweise spucken die Geiereltern ihren Sprösslingen vorverdaute Nahrung in den Schnabel. Damit liefern sie ihnen Enzyme, die die Verdauung im Kükenmagen einleiten. Fünfmal am Tag haben Tierpfleger die Küken deshalb mit Hühner-, Mäuse- oder Rinderfleisch gefüttert, das zuvor in einer Enzymflüssigkeit eingelegt war.