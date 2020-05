Ab Freitag : Gottesdienste in NRW wieder erlaubt - unter strengen Hygienemaßnahmen

Köln Wochenlang konnten Gläubige wegen der Corona-Krise keine gemeinsamen Gottesdienste feiern. Ab Freitag ist das nun wieder möglich. Aber auch hier gelten viele Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona.

. Die ersten Kirchen in Nordrhein-Westfalen laden an diesem Wochenende bereits zu öffentlichen Gottesdiensten ein. Wegen der Corona-Pandemie gelten Teilnehmerbegrenzungen und weitere strenge Schutzmaßnahmen. Viele Kirchengemeinden brauchen noch Zeit für die Umsetzung der Maßnahmen. Auch jüdische und muslimische Gemeinden sind bei der möglichen Wiederaufnahme öffentlicher Feiern zurückhaltend.

Auch in der Kölner evangelischen Antoniterkirche, die über 150 Plätze verfügt, ist für die Gottesdienste die Teilnehmerzahl auf maximal 40 Gäst begrenzt, wie der rheinische Präses Manfred Rekowski in Düsseldorf mitteilte. Daher würden dort drei Gottesdienste hintereinander angeboten. Voraussichtlich würden zunächst nur einige der 668 Gemeinden der rheinischen Kirche solche Präsenzgottesdienste anbieten, erklärte Rekowski. Der Gesundheitsschutz der Besucher sowie der Mitwirkenden habe Priorität.

Auch in der westfälischen Landeskirche sind nur wenige Gemeinden bekannt, die bereits an diesem Sonntag wieder öffentliche Gottesdienste feiern, wie Sprecher Andreas Duderstedt dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. Neben einigen Gemeinden im Kirchenkreis Iserlohn haben auch Kirchengemeinden in Siegen und Burbach öffentliche Feiern unter Schutzvorkehrungen angekündigt. Viele Gemeinden erklärten, frühestens am 10. Mai zu starten. In der Lippischen Landeskirche sind bereits mehr als zehn Gottesdienste für diesen Sonntag angekündigt.