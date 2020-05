Bischof Georg Bätzing über die Krise : Corona ist „Plage der Menschheit“

Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, predigt während des Gottesdienstes. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kevelaer Bischof Georg Bätzing hat einer Predigt am Freitag deutliche Worte für die Corona-Krise gefunden: Das Virus habe sich wie eine Dornenkrone über das Leben gelegt. Mit der Predigt eröffnete er die Wallfahrt von Kevelaer.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat das Coronavirus als „Plage der Menschheit“ beschrieben. „Wie eine Dornenkrone hat sie sich auf unser Leben gelegt und verursacht so viel Leid, Tod, Ängste und Unheil. Das alles wird uns über Jahre und Jahrzehnte belasten“, sagte der Limburger Bischof am Freitag in einer Predigt zur Eröffnung der Wallfahrt von Kevelaer. Es war einer der ersten gemeinschaftlichen Gottesdienste in Nordrhein-Westfalen, die nach der Aufhebung der strikten Beschränkungen zum 1. Mai wieder möglich waren.

Bätzing erinnerte an Schwerkranke und Sterbende in Krankenhäusern, die ihren letzten Weg aufgrund der Besuchsverbote allein gehen müssten. Auch Kurzarbeit und Existenzsorgen belasteten viele Menschen. Dem stehe aber auch Positives gegenüber, so „eine neue Wertschätzung für unser System von Absicherung und Vorsorge in Staat und Gesellschaft“.

Kevelaer gilt als zweitgrößter Pilgerort in Deutschland hinter Altötting in Bayern. Ziel der Gläubigen ist die Gnadenkapelle mit dem Marienbild „Trösterin der Betrübten“. Bis zum offiziellen Ende der Pilgerzeit im November würden normalerweise rund 800 000 Pilger in der kleinen Stadt im Nordwesten von NRW erwartet. Aber wegen der Corona-Pandemie wird es dieses Jahr wohl eine Wallfahrt ohne organisierte Pilgergruppen.

(ham/dpa)