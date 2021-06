Einsatz in Rheine : Grenzpolizisten stoppen mutmaßlichen Schmuggler mit 17 Kilo Kokain

In Rheine fanden Grenzbeamte 17 Kilo Kokain in einem Auto. Foto: dpa/Christian Charisius

Rheine 17 Kilogramm Kokain hat die Polizei im Auto eines mutmaßlichen Drogenkuriers in Rheine gefunden. Die 15 Drogenpakete haben einen Straßenverkaufswert von insgesamt rund 1,2 Millionen Euro.

Die Drogenpakete waren in zwei fachmännisch eingebauten Verstecken seines Fahrzeugs verstaut, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 59-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Eine Streife von Grenzpolizisten hatte den Mann am Sonntag in seinem Wagen mit italienischer Zulassung an einer Ausfahrt der Autobahn 30 bei Rheine nahe der niederländischen Grenze gestoppt. Weil der Fahrer widersprüchliche Angaben zu seiner Reiseroute von Italien bis Deutschland machte, sahen sich die Bundespolizisten das Fahrzeug näher an.