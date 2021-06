Vorfall in Essen : Schwimmer zwingen Tankschiff zu Notstopp - Steinwürfe auf Besatzung

Vorfall in Essen

Essen Schwimmer in der Fahrrinne des Rhein-Herne-Kanals haben den Kapitän eines Tankschiffs zu einem Not-Stopp gezwungen. Dann warfen Männer am Ufer noch Steine auf die Besatzung.

Der Kapitän musste am Samstagnachmittag bei laufender Fahrt in der Nähe von Essen den Rückwärtsgang einlegen, um eine Kollision mit den Badenden zu verhindern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Besatzung die Schwimmer ansprach, habe es Streit gegeben.