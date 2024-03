Kriminalität in Niederkrüchten Vier Kilo Kokain im Auto – Drogenkurier in U-Haft

Bei einem grenzüberschreitenden Sondereinsatz hat ein Team der Autobahnpolizei in Niederkrüchten einen Drogenkurier mit vier Kilogramm Kokain an Bord seines Autos aufgegriffen. Die Beamten hielten den Audi A3 auf der A52 an. Der 20-jährige Fahrer erklärte dem Streifenteam, er sei auf dem Weg von Brüssel nach Dortmund, wo er aktuell wohne. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug durchsuchten, sei er immer nervöser geworden. „Im Kofferraum fand das Team dafür den Grund: In einem Versteck lagen vier Pakete, die jeweils mit gut einem Kilogramm Kokain gefüllt waren“, erklärte ein Polizeisprecher. Ein Richter ordnete U-Haft an.