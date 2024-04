Zoll-Fund in Hongkong In Kompressor verbaut – Schmuggler tarnen Gold als Schrauben und Zahnräder

Zollbeamte haben am Hongkonger Flughafen eine Rekordmenge an Schmuggel-Gold beschlagnahmt: Die Zöllner entdeckten, dass eine Ladung angeblicher Kompressorenteile in Wirklichkeit aus dem Edelmetall bestand. Die Schmuggler hatten 146 Kilo Gold zur Tarnung eigens zu Schrauben, Zahnrädern und ähnlichen Bauteilen verarbeitet und in zwei Kompressoren verbaut, wie die Zollverwaltung am Montag berichtete.