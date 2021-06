Gewalttat in Marl : Nachbarin erstochen - neun Jahre Jugendhaft für 21-Jährigen

Im November 2020 hat ein 21-Jähriger in diesem Haus in Marl seine Nachbarin getötet. Foto: dpa/Guido Bludau

Essen Ein zur Tatzeit 20-Jähriger ersticht seine bereits schlafende Nachbarin, attackiert dann ihren vierjährigen Sohn. Jetzt ist er verurteilt worden.

Der Angeklagte war in der Nacht auf den 10. November 2020 in die Wohnung der bereits schlafenden Frau eingebrochen und hatte immer wieder mit einem Messer auf die 27-Jährige eingestochen. Anschließend hatte er auch deren vierjährigen Sohn durch Stich- und Schnittverletzungen lebensgefährlich verletzt. Im Prozess am Essener Landgericht hatte der zur Tatzeit 20-jährige Deutsche erklärt, dass er sich wie ferngesteuert gefühlt habe – wie ein Avatar in einem Computerspiel. Er habe Stimmen gehört, die ihm befohlen hätten, etwas Böses zu tun. Die Richter glaubten ihm jedoch nicht.