Unfall in Hagen : Mann stirbt nach Sturz von Denkmal - Todesursache wohl Vorerkrankung

Ein 52 Jahre alter Mann ist betrunken auf ein Denkmal geklettert und herabgestürzt. Er starb kurz darauf - vermutlich aber nicht als Folge des Sturzes.

Er hatte sich am frühen Freitagmorgen in betrunkenem Zustand an einer auf dem Sockel befestigten, lebensgroßen Statue festgehalten. „Dabei löste sich diese aus den Verankerungen und kippte um“, teilte die Polizei am Montag mit. Der Hagener fiel ebenfalls von dem Sockel. Während der Behandlung durch herbeigerufene Rettungskräfte verschlechterte sich sein Zustand. Er starb wenig später im Krankenhaus.