Nussschalen, Boiler, Nähmaschinen Zollfahnder packen aus – Das sind die kuriosesten Verstecke für Drogen

Irgendwo musste das Kokain sein. Das wussten Heike Sennewald und ihre Kollegen. Sennewald arbeitet beim Hauptzollamt in Essen, sie ist dort Pressesprecherin und Zollfahnderin. Die Fahnder kontrollierten an einem Flughafen einen Koffer, ihre Tests schlugen positiv an. Doch das Kokain war zunächst nirgends zu finden. Nicht in den Seitenwänden des Koffers eingenäht, nicht in einem doppelten Boden versteckt. Schließlich kamen die Fahnder auf eine Idee: Sie untersuchten das Äußere des Koffers. Und wurden fündig. Die Schmuggler mischten das Koks chemisch mit dem Hartplastik des Koffers zusammen, um es später wieder zu extrahieren. „Der Koffer selbst war das Versteck. Wie genau das funktioniert, weiß ich aber auch nicht“, sagt Sennewald. Viel wichtiger aber: Die Fahnder hatten das Kokain gefunden und konnten es aus dem Verkehr ziehen.