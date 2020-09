Koordinierte Aktion im Ruhrgebiet : Fahnder entdecken doppelte Wand bei Razzia gegen illegales Glücksspiel

Oberhausen 115 Geldspielgeräte, Falschgeld, Drogen: Im Kampf gegen illegales Glücksspiel hat die Polizei vor allem in Oberhausen eine Menge Beweismaterial gesichert. Auch ein versteckter Raum mit Automaten wurde entdeckt. Er lag hinter einer doppelten Wand.

Mit einer großen Razzia sind Polizei, Zoll und Steuerfahndung in der Nacht auf Dienstag im westlichen Ruhrgebiet gegen illegales Glücksspiel vorgegangen. Durchsucht wurden insgesamt 33 Objekte, darunter Wohnungen, Werkstätten und Spielhallen. Mindestens 26 davon befinden sich in Oberhausen. Sichergestellt wurden unter anderem 115 Geldspielautomaten, 35 Banknoten Falschgeld, gefälschte Dokumente und Drogen, wie die Polizei berichtete. Festnahmen gab es keine. Tatverdächtig seien rund 20 Menschen, berichtete die Staatsanwaltschaft Duisburg.

In einem Fall entdeckten Polizisten in einem Spiellokal mit nur wenigen Automaten hinter einem kleinen Schrank eine doppelte Wand. Der Schrank war mit diversen Dingen gefüllt. „Beim genauen Hinsehen wurde jedoch deutlich, dass an der Wand etwas nicht stimmte“, hieß es im Polizeibericht. „Schob man die Dinge im Schrank beiseite, kamen in der Holzverkleidung zwei Löcher zum Vorschein, an denen sich die Wand beiseite schieben ließ.“ Hinter der Wand befand sich ein Raum mit weiteren, mutmaßlich illegal betriebenen Glückspielautomaten.