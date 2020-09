Über 33 Grad in Düsseldorf : Mehrere Wetterstationen in NRW verzeichnen Hitze-Rekorde

Ein Thermometer zeigt in der Innenstadt knapp 35 Grad an. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Essen Am Dienstag war es mancherorts so warm wie noch nie im September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 33 Grad oder mehr waren keine Seltenheit. Der NRW-Rekord aus dem Jahr 1947 wurde aber wohl nicht geknackt.

Nordrhein-Westfalen hat am Dienstag einen der heißesten Septembertage seit Beginn der Messungen verzeichnet. An mehreren Messstationen seien Rekorde aufgestellt worden, berichtete Meteorologe Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst in Essen. Die höchste Temperatur wurde bis zum späten Nachmittag nach vorläufigen Zahlen mit gerundet 35 Grad auf dem Flugplatz Geilenkirchen gemessen. Witt ging allerdings davon aus, dass der bisherige September-Höchstwert für Nordrhein-Westfalen, 35,1 Grad im Jahr 1947 in Herford, am Dienstag nicht erreicht wurde.